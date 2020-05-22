Усилить патрулирование берегов водоёмов решили в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На озере Ащысу Экибастуза планируют открыть частный пляж, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Стороны пришли к единому мнению, что необходимо создать ведомственные посты для предупреждения фактов чрезвычайных ситуаций в водоёмах, усилить патрулирование береговых линий. Помогать сотрудникам управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза в этом будут полицейские», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области об итогах рабочей поездки начальника регионального департамента по ЧС Ернура Утегенова в Экибастуз. Он встретился с акимом города Ержаном Иманзаиповым, проинспектировал пожарные части и спасательное подразделение, расположенные в Экибастузе.

Вместе с градоначальником обсудили проблемы в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного и купального сезонов.

Е. Утегенов показал на карте водоемы Экибастуза, в которых запрещено купаться: искусственные водохранилища ГРЭС-2 и ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова, канал Иртыш-Караганда имени К.И. Сатпаева и озеро Ащыколь.

Как стало известно, согласно дорожной карте по безопасности населения в купальный сезон на 2020-2022 годы планируется создать частный пляж на озере Ащыколь.

«Во избежание несчастных случаев на водоёме потенциальным инвесторам будет рекомендовано установить информационные знаки и спасательные вышки, обеспечить работу спасателей, оснастить пляж необходимым снаряжением и оборудованием», - добавили в ДЧС Павлодарской области.

Фото ДЧС Павлодарской области.