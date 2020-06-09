Усилить ответственность за жестокое обращение с животными могут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев предложил ужесточить наказания за жестокое обращение с животными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, в последнее время в СМИ появилось очень много фактов жестокого обращения с животными, на каждый такой факт мы реагируем», - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК.

Глава МВД добавил, что в Уголовном кодексе есть статья, однако санкции этой статьи очень маленькие. В виде наказания предусмотрен штраф в размере 120 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам сроком до 120 часов, либо арест до 30 суток.

«По части второй, когда предусмотрена группа лиц, санкции чуть выше, но не превышают 50 суток ареста. Здесь мы анализируем и, возможно, выйдем с предложением об ужесточении санкций по этим статьям», - заключил Ерлан Тургумбаев.