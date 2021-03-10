Усилить ответственность за незаконный оборот драгметаллов планируют в РК
«С 2016 года министерство на постоянной основе инициирует вопрос вообще усиления ответственности, уголовной ответственности, за оборот драгоценных металлов, за незаконный вывоз, переработку. Но, к сожалению, мы инициировали несколько раз, но, тем не менее, Генеральная прокуратура в рамках гуманизации Уголовного кодекса нас не поддержала. В 2018 году, когда на предприятиях в Акмолинской области были хищения благородных металлов и концентратов, мы опять же инициировали этот вопрос, и в Кодекс об административных правонарушениях в 2019 году был внесен административный штраф в статью 506, это проникновение на строго охраняемые объекты», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Мажилиса.
В свою очередь, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин привел ряд примеров соседних государств, где была усилена ответственность за этот вид преступного деяния.
«Насколько мне известно, в ряде стран ЕАЭС есть уголовная ответственность за преступления, совершенные за незаконный оборот драгоценных металлов. Я специально запросил справку. К примеру, в России за незаконный оборот драгоценных металлов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, совершенные в крупном размере или организованной преступностью, - до 7 лет. Аналогичная статья предусматривается в Уголовном кодексе Республики Беларусь. У нас же за незаконный оборот драгоценных металлов декриминализировали эту статью, и сейчас в нашей стране предусмотрена только административная ответственность. И это, уважаемые коллеги, при том что количество хищений драгоценных металлов и, как следствие, их незаконный оборот, не снижается, а растет из года в год. Вот смотрите, пожалуйста, справка. Только на предприятии «Казахалтын» за период с 2015 по 2020 годы было задержано более 32 тысяч нелегальных старателей. С февраля 2019 года по сентябрь 2020 года там же задержали и передали в полицию 5 722 нелегальных старателя», - перечислил спикер Мажилиса.
Из них, по его словам, 80% совершили данное преступление повторно и более. И это только по одному предприятию.
«А есть еще ряд других предприятий. Преступников не останавливает ни административный арест, ни тем более штраф в 17 МРП. Потому что само хищение, незаконная скупка, реализация золота и золотосодержащего сырья приносят им огромную прибыль. Незаконных старателей, как показывает практика, штрафами не запугать. По оценке экспертов, на каждые три тонны легально добытого у нас золота приходится одна тонна добытого нелегально. Конечно, акционеры, инвесторы принимают разные меры. МВД активно борется. Но ситуация не улучшается. Я сейчас услышал ваш ответ, Бейбут Бакирович (Атамкулов, глава МИИР – прим. авт.), действительно, декриминализация произошла в те годы, но ни министерство, ни Правительство не вносило ни одного раза предложения по ужесточению наказания. Вот материалы, которые переданы Генеральной прокуратуре. Ни МВД, ни Генеральная прокуратура, не возражают по усилению ответственности. Вопрос в другом - на чьей стороне вообще министерство? Вы с кем - с акционерами отечественных предприятий или с этими незаконными старателями?» - задал вопрос Н. Нигматулин.
«Так чего же вы тогда ждете. Почему спите? Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно быть в первую очередь заинтересовано в ужесточении наказания за незаконный оборот драгоценных металлов. И вам надо не просто говорить об этой проблеме, вам нужно внести. (...) Мы вас поддержим до точки с запятой. И я думаю, правоохранительные органы вас поддержат», - добавил он.
Б. Атамкулов пообещал внести соответствующие поправки.