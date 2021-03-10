Усилить ответственность за незаконный оборот драгметаллов планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане необходимо усилить ответственность за незаконный оборот драгметаллов. К такому выводу пришли депутаты при обсуждении законопроекта «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2016 года министерство на постоянной основе инициирует вопрос вообще усиления ответственности, уголовной ответственности, за оборот драгоценных металлов, за незаконный вывоз, переработку. Но, к сожалению, мы инициировали несколько раз, но, тем не менее, Генеральная прокуратура в рамках гуманизации Уголовного кодекса нас не поддержала. В 2018 году, когда на предприятиях в Акмолинской области были хищения благородных металлов и концентратов, мы опять же инициировали этот вопрос, и в Кодекс об административных правонарушениях в 2019 году был внесен административный штраф в статью 506, это проникновение на строго охраняемые объекты», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Мажилиса.

В свою очередь, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин привел ряд примеров соседних государств, где была усилена ответственность за этот вид преступного деяния.

«Насколько мне известно, в ряде стран ЕАЭС есть уголовная ответственность за преступления, совершенные за незаконный оборот драгоценных металлов. Я специально запросил справку. К примеру, в России за незаконный оборот драгоценных металлов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, совершенные в крупном размере или организованной преступностью, - до 7 лет. Аналогичная статья предусматривается в Уголовном кодексе Республики Беларусь. У нас же за незаконный оборот драгоценных металлов декриминализировали эту статью, и сейчас в нашей стране предусмотрена только административная ответственность. И это, уважаемые коллеги, при том что количество хищений драгоценных металлов и, как следствие, их незаконный оборот, не снижается, а растет из года в год. Вот смотрите, пожалуйста, справка. Только на предприятии «Казахалтын» за период с 2015 по 2020 годы было задержано более 32 тысяч нелегальных старателей. С февраля 2019 года по сентябрь 2020 года там же задержали и передали в полицию 5 722 нелегальных старателя», - перечислил спикер Мажилиса.

Из них, по его словам, 80% совершили данное преступление повторно и более. И это только по одному предприятию.

«А есть еще ряд других предприятий. Преступников не останавливает ни административный арест, ни тем более штраф в 17 МРП. Потому что само хищение, незаконная скупка, реализация золота и золотосодержащего сырья приносят им огромную прибыль. Незаконных старателей, как показывает практика, штрафами не запугать. По оценке экспертов, на каждые три тонны легально добытого у нас золота приходится одна тонна добытого нелегально. Конечно, акционеры, инвесторы принимают разные меры. МВД активно борется. Но ситуация не улучшается. Я сейчас услышал ваш ответ, Бейбут Бакирович (Атамкулов, глава МИИР – прим. авт.), действительно, декриминализация произошла в те годы, но ни министерство, ни Правительство не вносило ни одного раза предложения по ужесточению наказания. Вот материалы, которые переданы Генеральной прокуратуре. Ни МВД, ни Генеральная прокуратура, не возражают по усилению ответственности. Вопрос в другом - на чьей стороне вообще министерство? Вы с кем - с акционерами отечественных предприятий или с этими незаконными старателями?» - задал вопрос Н. Нигматулин.

«Так чего же вы тогда ждете. Почему спите? Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно быть в первую очередь заинтересовано в ужесточении наказания за незаконный оборот драгоценных металлов. И вам надо не просто говорить об этой проблеме, вам нужно внести. (...) Мы вас поддержим до точки с запятой. И я думаю, правоохранительные органы вас поддержат», - добавил он.

Б. Атамкулов пообещал внести соответствующие поправки.