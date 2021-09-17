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    18:07, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Усилить ответственность за незаконное обращение и хищение опасных патогенов планируют в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилить ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов рассматривают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в Мажилисе представлен законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан», также сопутствующий к нему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности».

    Вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов отметил, что законопроектом о биологической безопасности предусмотрена категоризация разрешения по опасным объектам и видам патогенных биоагентов. Таким образом, данный подход обеспечит полноценный учет и контроль деятельности с опасными возбудителями инфекционных заболеваний.

    Кроме того, учитывая эпидситуацию в стране, сопутствующим законопроектом предлагается ввести лицензирование услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

    «Неэффективный госконтроль субъектов, осуществляющих обращение с патогенными биоагентами, не позволяет осуществлять своевременную профилактику биоугроз. Данные обстоятельства обусловлены низким охватом проверок и уведомительным порядком госконтроля. Практика госконтроля за прошедшие годы показала, что недобросовестные лаборатории осуществляют свою деятельность с особо опасными патогенами, не имея на то соответствующего разрешения. Зачастую такие лаборатории в силу общих требований

    к проведению проверок, знают о дате намечаемой проверки и уничтожают неразрешенные к обращению биоагенты до посещения госинспектора», - рассказал Ерлан Киясов, представляя законопроект в Мажилисе.

    Законопроектом о биологической безопасности предусмотрено внедрение механизма оперативного реагирования в случае возникновения биоугроз.

    «Несоразмерность в действующем законодательстве ответственности биоугрозам также является одной из причин низкого уровня выполнения требований в области биобезопасности. В этой связи сопутствующим законопроектом предусматривается усиление ответственности до уголовной за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, а также за нарушение правил обращения с ними, повлекших тяжкие последствия», - проинформировал вице-министр.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Парламент Безопасность Мажилис
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