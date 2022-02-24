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Усилить ответственность за буллинг детей призывают казахстанские депутаты

24 Февраля 2022 12:55
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Усилить ответственность за буллинг детей призывают казахстанские депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять дополнительные меры по защите детей от буллинга предложили в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сенатор Рыскали Абдикеров в своём депутатском запросе озвучил неутешительную статистику. По данным Всемирной организации здравоохранения, последние 5 лет Казахстан входит в десятку стран-лидеров по уровню самоубийств, в том числе в возрастной группе 15-17 лет.

«По данным исследований ученых и экспертов, 17% подростков сталкиваются с буллингом в школе один или несколько раз в месяц. Находясь вне дома, скрывая это от родителей и учителей, оставаясь один на один со своей проблемой, ребенок переживает тяжелый психологический кризис и стресс. Настораживает тот факт, что в этиологии суицидального поведения все большую роль играет пропаганда суицида в телекоммуникационно-информационных системах общего пользования, распространение информации, побуждающей детей к суициду», - отметил сенатор на пленарном заседании палаты.

Рыскали Абдикеров подчеркнул, что 2022 год Касым-Жомарт Токаев объявил Годом детей в Казахстане. Причём речь должна идти не о праздничных мероприятиях, а, прежде всего, о конкретных мерах органов власти в сфере здравоохранения, образования и социального обеспечения в целях защиты ребенка. Депутат считает, что сейчас важно создавать условия для эффективной работы психологов в школах, формировать чёткую программу работы с детьми, направленную на выявление уровня тревожности, ранних признаков суицидальной предрасположенности детей и своевременно принимать меры.

«Необходимо внести изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях и ввести ответственность за неуведомление руководителя образовательной организации о случаях буллинга и кибербуллинга в отношении участника образовательного процесса. Важно создать службы социальной реабилитации и примирения в школах для предотвращения конфликтов и противостояний между учащимися»,- добавил сенатор.

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#Образование   #Сенат   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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