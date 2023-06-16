Усилить ответственность судей за дисциплинарные нарушения предложили в НПП «Атамекен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» встретилось с председателем Высшего судебного совета РК Денисом Шиппом. Об этом передает МИА «Казинформ».

Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов и его заместители Ербол Устемиров и Малик Саулебай озвучили свои предложения по укреплению статуса Высшего судебного совета Казахстана.

«В настоящее время во исполнение поручения Главы государства принимаются меры по качественной перезагрузке судебной системы, ее обновлению в духе современных требований, что заслужило положительные отклики бизнеса и в целом способствует повышению доверия со стороны общественности. Бизнес-сообщество заинтересовано в справедливой и независимой судебной системе, которая является гарантом защиты их прав и законных интересов от неправомерных действий чиновников и госорганов, от действий недобросовестных коллег-предпринимателей», - сказал Раимбек Баталов.

В связи с этим, Нацпалата сформировала рабочую группу с участием ученых, представителей адвокатского и юридического сообществ, экспертов от бизнеса для разработки предложений по укреплению статуса Высшего судебного совета РК. В частности, предлагается изменить систему назначения кандидатов в судьи, повысить прозрачность и эффективность механизма оценка профессиональной деятельности судей, усилить роль общественности в составе ВВС, повысить профессионализм судей через эффективную и независимую систему обучения, пересмотреть функционирование Судебного жюри при ВСС и порядок возбуждения дисциплинарного производства, а также усилить ответственность за дисциплинарные нарушения судей.

Касательно повышения роли общественности в составе Высшего судебного совета высказался зампредседателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров. По его словам, сейчас подавляющее большинство членов Совета являются судьями, поскольку по закону судьи должны составлять не менее половины членов Совета. В настоящее время, из 11 назначаемых членов Совета только трое – представители общественности.

«Законом РК «О Высшем судебном совете Республики Казахстан» предусмотрена возможность включения Президентом в состав Совета других лиц, в том числе ученых-юристов, адвокатов, представителей юридической общественности. Мы предлагаем внести изменения в Закон и предусмотреть в обязательном порядке назначение в состав Совета не менее половины лиц из числа ученых-юристов, адвокатов, представителей юридической общественности, а также представителей НПП», - сказал спикер.

Кроме того, существует ряд вопросов о функционировании Судебного жюри при ВСС и порядке возбуждения дисциплинарного производства.

«Действующий порядок возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи тесно связан с интересами Верховного суда. Несмотря на то, что для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей образуется Судебное жюри при Высшем судебном совете, Верховный суд имеет абсолютное влияние на его членов. Судебное жюри состоит из шести судей, которые назначаются по рекомендации расширенного пленарного заседания Верховного суда. Конечно, Высший судебный совет вправе отклонить кандидатуры в состав Судебного жюри, рекомендованные Верховным судом, однако ВСС при этом должен мотивировать это решение», - отметил Ербол Устемиров.

Он полагает, что необходимость обосновывать подобное решение ставит Высший судебный совет заведомо на второй план. Именно поэтому НПП «Атамекен» предлагает пересмотреть порядок формирования судебного жюри.

«Важно не только пересмотреть принцип формирования судебного жюри, но и порядок возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи в пользу большей прозрачности. Для этого мы предлагаем больше вовлекать юридическую общественность в данный процесс», - добавил зампредседателя.

Председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп в свою очередь ответил, что представители ВСС не возражают против этой инициативы, но выразил обеспокоенность в ее затруднительной реализации на практике.

«Когда рассматривается дисциплинарное дело, оно заканчивается определенным решением, а оно по структуре своей очень похоже на судебный акт, постановление, его надо написать и обосновать. Ни адвокат, ни тем более профессор из университета не пишут такие документы, они с этим не связаны. Более того, это работа на общественных началах. Судьи получают зарплату только по месту работы, рассматривая дела, но не за работу в судебном жюри», - отметил Денис Шипп.

По его словам, представители общественности и адвокаты этого не сделать не смогут. Однако зампредседателя правления НПП «Атамекен» Малик Саулебай отметил, что компетенций адвокатов вполне бы хватило, чтобы составить данное решение судебного жюри. К тому же, решение принимается коллегиально и работа по своей сути проектная.

«Что касается работы на общественных началах, это же глубокая реформа, а значит здесь можно предусмотреть оплату со стороны государства для этих целей, в том числе и для судей. Вообще, мы считаем, что каждый труд должен быть оплачен. На мой взгляд, этот вопрос решаемый. Давайте двигаться вперед, иначе мы никогда не достигнем большей прозрачности в судебной системе Казахстана, о которой говорил Глава государства», - подчеркнул Малик Саулебай.

В завершение встречи Раимбек Баталов выразил готовность Национальной палаты работать совместно с Высшим судебным советом над оздоровлением судебной системы в Казахстане и проводить подобные встречи на регулярной основе.

«Национальная палата готова быть вашим партнером, помощником в проведении реформы судебной системы. Мы уверены, что указанные меры смогут повысить доверие населения и бизнеса к судебной системе и обеспечить верховенство закона», - заключил глава НПП «Атамекен».