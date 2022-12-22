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Усилить охрану популяции каспийского тюленя предлагают депутаты

22 Декабря 2022, 12:29
Усилить охрану популяции каспийского тюленя предлагают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Дуйсенгазы Мусин озвучил ряд предложений в направлении сохранения биоразнообразия страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно отраслевой программе, рассчитанной до 2030 года, внутреннее потребление рыбы планируется увеличить на 134 тысячи тонн, а объем импорта уменьшить до 25 тысяч тонн. Несмотря на интенсивное развитие аквакультуры, включая природные водоемы, есть большие недостатки в выполнении целевых индикаторов, предусмотренных программой. Нет четкого результата и в работе по сохранению водных биоресурсов и восстановлении популяции каспийского тюленя. Кроме того, низкий уровень государственного контроля и надзора в сфере борьбы с браконьерством и охраны рыбных ресурсов», - сказал Дуйсенгазы Мусин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Сената.

Сенатор подчеркнул, что развитие отрасли рыбного хозяйства напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. В своем запросе он предложил ряд комплексных решений проблем в сфере.

Так, в программу развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы депутат предложил внести точечные поправки с учетом ожидаемого дефицита водных ресурсов. Кроме того, Дуйсенгазы Мусин считает важным активнее заниматься продвижением и субсидированием рыбной продукции глубокой переработки. Следует рассмотреть вопрос о реконструкции государственных рыбоводных хозяйств, повышении заработной платы их сотрудников. При этом, как считает депутат, особое внимание следует уделить оснащению территориальных рыбоохранных органов современным оборудованием.

«Полагаем, что создание особо охраняемой природной территории с целью сохранения популяции каспийского тюленя станет основой для создания в будущем трансграничного заказника на основе межгосударственных соглашений. Кроме того, ускорение принятия проекта Закона «Об аквакультуре», а также внесения изменений в Водный, Земельный кодексы и другие Законы для совершенствования законодательной базы рыбного хозяйства – придадут новый импульс развитию отрасли», - заключил депутат.


Фото: krasivosti.pro

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