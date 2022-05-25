25 Мая 2022 11:41

Усилить налогообложение цифрового майнинга намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующее предлагаемое изменение – усиление налогообложения цифрового майнинга.С начала текущего года введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии. Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки: чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы», - сказал Алибек Куантыров, представляя законопроект по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

При этом, как сообщил министр, для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки на уровне действующих.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены усилить налоговую отдачу от добычи природных ресурсов.







