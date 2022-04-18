Усилить наказание за создание финансовых пирамид намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд изменений планируют внести в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ опубликован на портале открытых НПА.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Бюджетный кодексы, направленных на усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны Государственной границы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния, а также на введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных режимных объектов.

Кроме того, документ подразумевает усовершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества; декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах и совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний, включая коррекцию понятия уголовного ареста со смягчением условий его отбывания и введением возможности назначения за совершение некоторых видов уголовных проступков, а также упразднение учреждений чрезвычайной безопасности.

В данный момент документ находится на публичном обсуждении до 28 апреля 2022.