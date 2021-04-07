Усилить мониторинг недобросовестных предпринимателей планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет собираться доказательная база на недобросовестных предпринимателей путем мониторинга мобильных переводов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях выявления недобросовестных предпринимателей, помимо предполагаемой системы управлениями рисками, будет собираться комплекс доказательной базы. К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона, наличие жалоб поступающих со стороны потребителей о фактах получения продавцом перевода и не выдачи фискального чека, снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, многократное игнорирование требований и рекомендации органов государственных доходов», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

По итогам тщательного анализа, в адрес таких лиц будут направлены уведомления для самостоятельного устранения нарушений.

«Наряду с этим, некоторые банки уже приступили к реализации необходимых сервисов, АО Kaspi bank разработал мобильное приложение Kaspi Pay для индивидуальных предпринимателей, где покупатели проводят оплату посредством сканирования QR кода через действующее приложение Kaspi. С сентября прошлого года по 30 марта 2021 года количество активных партнеров составило 62 тысячи предпринимателей, за последний месяц текущего года присоединилось более 11 тысяч индивидуальных предпринимателей, объем транзакций составил 65 млрд тенге и свыше 15 млрд тенге в неделю», - отметил министр.

«3 млн клиентов банка совершили платежи посредством разработанного приложения. Таким образом, планируемые поправки не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов. При этом отмечаем, что в целях безболезненного внедрения, указанные поправки и сроки их реализации будут в обязательном порядке обсуждены с бизнес сообществом», - заключил он.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев поделился планами по внесению изменений в механизм осуществления мобильных переводов.