Усилить контроль за вывозящими детей за границу гражданами намерены в РК

2 Ноября 2022, 12:56

2 Ноября 2022, 12:56

Усилить контроль за вывозящими детей за границу гражданами намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане будет принят специальный закон по борьбе с торговлей людьми и будет усилен контроль за гражданами, вывозящими детей за границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В современном законодательстве посторонний человек не может вывезти ребенка за границу без доверенности родителей. Теперь по закону мы будем смотреть, с какой целью человек выезжает, беря с собой чужого ребенка за границу. Иногда встречаются случаи, когда ребенка вывозят за границу по поддельному документу или под ложным предлогом. Нам потом будет сложно вернуть ребенка в страну. Здесь могут быть факты торговли людьми», - сказал министр в кулуарах правового форума в Астане.

Он также отметил, что системная работа невозможна без определения уполномоченного органа, координирующего борьбу с торговлей людьми.

«Мы должны определить, что это за человек, на какой срок он уезжает, цель поездки. Больше внимания будет теперь уделяться профилактическим мерам. Нужен орган, который будет координировать всю эту деятельность», - добавил Марат Ахметжанов.