Усилить контроль за строительством для обеспечения сейсмобезопасности поручил Алихан Смаилов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уполномоченным госорганам поручено оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Находясь с рабочей поездкой в Алматы, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития города.

В своем выступлении Премьер-Министр отметил, что за последние 10 лет темпы роста заработной платы в Алматы остаются ниже среднего показателя по республике. Он отметил необходимость переломить эту тенденцию.

«Нужно обеспечить ежегодный рост реальных денежных доходов алматинцев. Это комплексная работа. Прежде всего, следует сосредоточиться на создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранении высокой динамики привлечения инвестиций», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции. Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая «Алтын орду», так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране.

Премьер-Министр добавил, что параллельно нужно проработать вопрос создания дополнительных торговых площадок в восточной и северной частях Алматинской агломерации для развития конкуренции, а также обеспечить эффективную работу региональной комиссии по расследованию посреднических схем.

Переходя к вопросу развития инженерной инфраструктуры, глава Правительства отметил ее высокий износ: водопроводных сетей – 56%, канализационных – 57%, электросетей – 60%. По его словам, для уменьшения этого показателя необходимо ежегодно реконструировать более 100 км водопроводных, более 70 км канализационных и 120 км электрических сетей. Требуется обеспечить строительство новых источников воды на присоединенных к городу территориях.

Алихан Смаилов также затронул вопросы развития систем образования и здравоохранения. В рамках Нацпроекта «Комфортная школа» в городе планируется построить 22 школы на 37 тысяч ученических мест, что позволит существенно сократить их нехватку. Кроме того, акимату поручено обеспечить своевременное открытие уже строящихся объектов и проработать с Минфином вопрос использования средств из внебюджетного фонда, созданного за счет средств коррупционеров, для строительства дополнительных учебных заведений.

В части медицинской системы Алихан Смаилов отметил, что к амбулаторно-поликлиническим организациям города прикреплено 2,2 млн человек, что дает на них серьезную нагрузку. Он сказал, что развитие первичной медико-санитарной помощи должно быть одним из приоритетных направлений для Алматинской агломерации, и поручил Минздраву в 1 квартале завершить актуализацию стандартов в этой сфере с учетом передового опыта.

Особое внимание Премьер-Министр уделил вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы.

Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом города следует в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.

«Необходимо использовать мировой опыт, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр акцентировал внимание на необходимости улучшить градостроительную политику в городе, что особенно актуально на фоне обсуждения и согласования проекта Генерального плана Алматы до 2040 года.

«Акимату нужно учесть допущенные при строительстве города ошибки по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также требуется обратить особое внимание на высотность и плотность застройки с сохранением историко-культурного наследия», - подчеркнул он.

В заключение глава Правительства обозначил важность комплексной реализации мер по решению экологических проблем города и оперативной доработки плана развития Алматинской агломерации.

Напомним, Алихан Смаилов с 10 марта находится в Алматы. В ходе рабочей поездки он ознакомился с деятельностью и строительством производственных объектов, а также провел встречу с резидентами малых промышленных парков и городской индустриальной зоны. Позже Премьер-Министр посетил строительство Национального научного центра инфекционных болезней и Центра инновационного творчества школьников, а также новый спортивный комплекс «CHAMPION».

Фото: primeminister.kz