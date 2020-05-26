Усилить контроль за соблюдением карантинного режима поручила межведомственная комиссия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Е. Тугжанова были рассмотрены вопросы по усилению контроля за соблюдением предписанного карантинного режима населением страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
«В ряде регионов наблюдается прирост заболеваемости, что в первую очередь, связано с несоблюдением карантинных мер. Во исполнение поручений Главы государства регионам необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и принять необходимые меры по их соблюдению как гражданами, так и организациями, предприятиями, субъектами предпринимательства», — отметил Е. Тугжанов.
Акиматам регионов и государственным органам поручено:
- снизить уровень социальных контактов в трудовых коллективах (привлекать к работе не более 50% сотрудников);
- организовать контроль за ношением масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;
- обеспечить условия соблюдения социального дистанцирования;
- обеспечить контроль загрузки общественного транспорта только по количеству посадочных мест, допуск пассажиров в салон только в масках;
- усилить дезинфекционные мероприятия с участием сотрудников обороны, внутренних дел в общественных местах, на предприятиях, организациях и объектах.
Исполнение данных поручений будет отслеживаться Правительством на постоянной основе.
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