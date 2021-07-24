Усилить контроль за масочным режимом призвали полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Усилить контроль за масочным режимом призвали полицейские Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24 июля проведено совместное совещание акимата города Алматы, департамента полиции и представителей автобусных парков города на тему соблюдения карантинных мер в общественном транспорте. Были озвучены и обсуждены результаты проведенных мониторинговыми группами проверок по соблюдению масочного режима на общественном транспорте.

Наблюдается недостаточный контроль со стороны водителей общественного транспорта по соблюдению пассажирами ограничительных мер. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в республике по коронавирусной инфекции, увеличение заболеваемости среди населения, в том числе и заболеваемости детей школьного возраста необходимо введение более жестких мер:

усилить контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима в общественном транспорте и метрополитене, при высадке и посадке водителям автобусов предупреждать пассажиров о соблюдении ограничительных мер;

руководителям автобусных парков необходимо взять на контроль проведение ежедневной санитарной обработки автобусов и троллейбусов;

с целью минимизации риска заражения рассмотреть вопрос по введению контролеров за соблюдением масочного режима как персоналом, так и пассажирами;

в случае выявления злостных нарушителей карантинных мер вызывать «102» для привлечения лиц к административной ответственности.

Следует отметить, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф по ст.425 КРКобАП в размере 30 МРП (87 510 тенге).



По итогам совещания руководителям автобусных парков дано указание по усилению профилактических мер распространения коронавирусной инфекции при осуществлении пассажирских перевозок. На сегодня основными местами заражения коронавирусной инфекции являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, парки, торговые центры и места большого скопления граждан.