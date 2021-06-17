НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилить контроль за использованием бюджетных средств в нацкомпаниях призвал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе пленарного заседания Сената во время отчета Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год было отмечено, что нарушений почти на 380 млрд тенге выявлено по итогам проверок квазигоскомпаний.

По мнению Маулена Ашимбаева одна из причин такой ситуации - значительное бюджетное финансирование нацхолдингов и компаний. Они легко получают бюджетные средства, а это не мотивирует их распоряжаться финансами рационально.

«817 млрд тенге было выделено компаниям квазигоссектора в 2020 году. В году, который, как мы все помним, был очень сложным, не хватало денег, выделялись средства из Нацфонда. И в этих условиях, по итогам аудита 25 компаний квазигоссектора выявлены нарушения на 380 млрд тенге. Соотношение, согласитесь – не очень хорошее. В этой связи, важно проанализировать механизмы выделения таким компаниям денег. Такое ощущение, что очень легко получают бюджетные средства. Считаю, что необходимо рассмотреть вопрос усиления механизмов и процедур получения денег компаниями квазигоссектора», - отметил спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что ответственные лица, допускающие нарушения и ненадлежащее использование денег, которые выделяются из республиканского бюджета, должны нести за свои действия ответственность, вплоть до административной или уголовной.

Ранее сообщалось, что некоторые компании квазигоссектора использовали для погашения своих долгов средства, подлежащие зачислению в Национальный фонд.