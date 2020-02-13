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Усилить контроль за движением наличных денег намерен Комитет госдоходов

13 Февраля 2020 20:40
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Усилить контроль за движением наличных денег намерен Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет госдоходов намерен усилить контроль за движением наличных денег. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По противодействию легализации и выводу капитала – в рамках миссии МВФ мы тоже этот вопрос обсуждали. Предлагается ввести мониторинг и налоговую отчетность банков второго уровня – кому выдали наличные деньги. Точно также, сейчас все, кто из-за границы получил от неправительственных организаций помощь, они в течение 10 дней сдают налоговую отчетность. Здесь, в данном случае, если кто-то наличные деньги снял – нормальная компания, она всегда перечисляет поставщикам через расчетный счет, работникам выплачивает зарплату уже на карточки. Банковская система у нас достаточно развита. Если снимают свыше какого-то порога, то возникает, соответственно риск. Мы, для оперативности, чтобы это мониторить, предлагаем ввести налоговую отчетность. Чтобы банки эти реестры нам передавали. Соответственно, с выявленными компаниями мы будем далее плотно работать через Систему правления рисками», – сказал М.Султангазиев.

По его словам, в отношении налогообложения доходов, полученных за пределами Казахстана, ведется обсуждение с НПП «Атамекен» законодательной нормы о контролируемых иностранных компаниях, налогообложении бенефициарных собственников по доходам, полученным за пределами страны и не вошедшие, в виде дивидендов, в Казахстан.


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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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