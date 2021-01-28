Усилить контроль за деятельностью ломбардов предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин обратился с депутатским запросом к председателю Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой касательно деятельности ломбардов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически всеми ломбардами во всех регионах страны не соблюдаются требования по предельному размеру годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), которая не должна превышать 100% от суммы займа. Отдельными ломбардами ГЭСВ завышается в десятки раз выше установленного предела. Вместе с тем большинство ломбардов в договорах займов не указывают размер ГЭСВ, рассчитанной в соответствии с Правилами, указанными в Гражданском кодексе Республики Казахстан», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании Сената.

Еще одним из распространённых нарушений, по его словам, является превышение предельного размера неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по возврату займов, который не может превышать 0,5% процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки и не более 10% от суммы выданного займа в год.

«Несмотря на прямой запрет, отдельными ломбардами в договоре предусматривается индексация обязательств и платежей по договору займа с привязкой к курсу валют», - отметил депутат.

Он перечислил ряд проблем и пробелов в законодательстве в данной сфере:

- в нарушение требований реализация залоговых изделий проводится формальными публичными торгами, а в отдельных случаях без их проведения. Кроме того, остаток от реализованной суммы практически всеми ломбардами залогодателям не возвращается, соответствующие уведомления в их адрес о продаже предметов залога не направляются;

- недобросовестными ломбардами во избежание признания сделок недействительными вместо завышенных размеров ГЭСВ в договорах займа предусмотрены комиссии по их обслуживанию, оплачиваемые в пользу третьих лиц;

- большая часть ломбардов не соблюдает требования об уведомлении о начале своей деятельности, так как эта норма исключена в связи с внесением изменений в Закон «О микрофинансовой деятельности»;

- Правилами осуществления торговой деятельности ломбардов предусматривается необходимость уведомления ломбардами органов внутренних дел о заложенных вещах, находящихся в ломбарде более одного месяца по истечении срока погашения займа. На деле же данная норма фактически не работает;

- несоблюдение требований по обеспечению безопасности и технической укрепленности помещений ломбардов;

- в целях противодействия отмыванию преступных доходов не разрабатываются правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также не производятся подготовка и обучение работников;

- бездействие ряда государственных органов, на которых были возложены отдельные контрольно-надзорные функции за деятельностью ломбардов;

- уклонения от уплаты налогов.

«На основании изложенного прошу предоставить информацию. Первое –о возможности создания единой информационной системы для контроля за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО), имеющей функции регистрации сделок по микрозаймам в режиме онлайн с автоматическим направлением сведений в АО «Государственное кредитное бюро». Второе: о возможности создания единой платформы для проведения публичных торгов заложенного имущества с автоматическим уведомлением собственников. Третье: о принудительной реорганизации либо ликвидации ломбардов, не прошедших учетную регистрацию. Четвертое - рассмотрение возможности внесения изменений и дополнений в законодательство в части отсутствия регламентации размеров комиссий при выдаче займов до 50 МРП на срок до 45 дней, а также в части установления порядка предоставления подтверждения соответствия помещения ломбарда требованиям безопасности и технической укрепленности», - заключил сенатор.