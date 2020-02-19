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Усилить контроль за ценами на продукты поручил Махамбет Досмухамбетов

19 Февраля 2020 18:00
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Усилить контроль за ценами на продукты поручил Махамбет Досмухамбетов

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Увеличить число торговых площадок для реализации социально значимых продуктов и усилить контроль за ценами на продукты питания поручил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на отчетной встрече перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эти меры должны помочь стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары. Для обеспечения населения мясной продукцией необходимо проводить работу по увеличению поголовья скота, а также по созданию откормочных площадок с развитой инфраструктурой. Увеличение объемов посевных площадей и строительство овощехранилищ – вопросы, не требующие отлагательств», – сказал Махамбет Досмухамбетов.

Аким области поручил областному управлению сельского хозяйства и акимам районов взять эти поручения на контроль.

Глава региона проинформировал, что с каждым годом в регионе идет рост производства продуктов местного сельского хозяйства, поголовья скота. В целях поддержки местных сельхозпроизводителей в прошлом году просубсидировано 370 крестьянских хозяйств.

Аким области отметил важность наполнения внутреннего рынка товарами местных сельхозпроизводителей.

«Именно так мы сможем стабилизировать цены. Это важно. Эту тему я поднимал и на недавней встрече с предпринимателями региона. Мы, в свою очередь, готовы оказывать всемерную поддержку развитию малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Атырауская область, Социальная поддержка, Цены и тарифы,
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Автор:

А. Соколов

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