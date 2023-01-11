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Усилить контроль за безопасностью промышленной продукции поручил Алихан Смаилов

11 Января 2023, 19:15
Усилить контроль за безопасностью промышленной продукции поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поднял проблему реализации опасных товаров неизвестного происхождения. Глава Правительства заявил о том, что государственный контроль за безопасностью промышленной продукции будет усилен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день существует проблема реализации опасной продукции неизвестного происхождения. Это ставит под угрозу здоровье и жизнь казахстанцев. В этой связи поручаю Министерству торговли усилить государственный контроль за безопасностью промышленной продукции, включая изъятие несоответствующих по качеству товаров в особом порядке», - сказал на заседании коллегии Минторговли Алихан Смаилов.

По словам Премьера-Министра, необходимо также выработать эффективный механизм противодействия выдаче сертификатов о безопасности продукции с нарушением процедур.


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