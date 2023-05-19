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Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК

Автор:  
Серик Сабеков
19 Мая 2023, 14:21
Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ужесточить контроль над деятельностью подразделений Фонд социального медицинского страхования планируют в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется усиление контроля над деятельностью подразделений Фонда путем совместного проведения аудита с Высшей аудиторской палатой», - сказал Тимур Султангазиев.

Он также добавил, что приняты законодательные решения по охвату добровольным медицинским страхованием въезжающих иностранцев и членов их семей (порядка 300 тысяч человек).

Ранее председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов заявил, что несмотря на увеличение финансирования, имеется обоснованная критика со стороны населения в части качества и доступности медуслуг.

«В частности, граждане жалуются на большие очереди в поликлиниках, долгое ожидание узких специалистов и направлений в КТ и МРТ, грубое отношение медперсонала, отсутствие квалифицированных врачей», - сказал Сабит Ахметов.

По его словам, анализ обращений показывает, что в основном жалобы связаны с работой поликлиник, оказывающих первую медико-санитарную помощь. Это около 70% всех поступивших жалоб.

Кроме того, финансовые потоки ГОБМП и ОСМС объединят в единый пул в Казахстане.


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