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    09:48, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Усилить контроль на госгранице поручил Премьер-Министр РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил выработать дополнительные меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, в столице выявлена вероятность мутации, характерной для индийского «дельта» штамма коронавируса, который отличается высокой степенью заражаемости, быстроте развития и более тяжелыми последствиями», - сказал Аскар Мамин на заседании правительства.

    Глава Кабмина поручил провести заседание межведомственной комиссии для выработки дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологических требований в Нур-Султане.

    «В целом ситуация в Казахстане стабильная, но обстановка в соседних государствах продолжает ухудшаться. Поэтому надо усилить контроль на государственной границе, обратить внимание на строгое соблюдение санитарно-эпидемиологический норм и увеличение темпов вакцинации», - добавил Аскар Мамин.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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