Усилить карантинные меры в четырех регионах поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Алексей Цой, обстановке в регионах — акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Карагандинской области — Женис Касымбек, Атырауской области — Махамбет Досмухамбетов, а также первый заместитель акима г. Шымкента Шынгыс Мукан.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная. Растет заболеваемость COVID-19. Фиксируется рост «дельта» штамма коронавируса во всех регионах. Индекс репродуктивности вируса составляет 1,2, занятость инфекционных коек – 43%, реанимационных – 35%.

В «красной» зоне по темпам распространения коронавируса находятся 12 регионов: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области, в «зеленой» зоне — Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На сегодняшний день более 4,6 млн человек или 46,5% от подлежащего вакцинации контингента вакцинированы первым компонентом, свыше 2,5 млн чел. – вторым компонентом. Самый низкий охват населения вакцинацией отмечается в Мангистауской области – 23,6%, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – по 39%.

МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в городах Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской и Атырауской областях, на которые приходится 55% заболеваемости и смертности по стране:

Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в «Ashyq». Приостанавливается деятельность закрытых пляжей и аквапарков, аттракционов.

В выходные дни, независимо от участия в «Аshyq», запрещена деятельность общественного транспорта, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 кв. м, открытых и крытых рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров, банков, ЦОНов, отделений Казпочты, религиозных объектов.

В будние дни ограничена деятельность до 17:00 детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, открытых и крытых рынков.

В будние дни ограничена деятельность до 17:00 (участники «Ashyq» – до 20:00 час.) объектов общественного питания, фудкортов, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, кинотеатров.

Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев.

Глава Правительства поручил акиматам регионов, центральным государственным органам принять все меры по мобилизации ресурсов системы здравоохранения, в т. ч. обеспечению резервных коек, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и кадров. Особое внимание уделить работе первичной медико-санитарной помощи.

Премьер-Министр дал поручение акиматам регионов усилить темпы вакцинации, особенно в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.