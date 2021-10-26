Усилить эпидконтроль на госгранице и ускорить вакцинацию поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на госгранице, а также увеличить темпы вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В то же время мы видим осложнение ситуации в соседних странах. Поэтому акимам регионов, особенно приграничных, нужно обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, четко мониторить уровень заболеваемости и принимать оперативные меры. Активизировать работу мониторинговых групп. Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на госгранице», - заявил Аскар Мамин на заседании Правительства.

В настоящее время вакцинировано свыше 8,2 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 7,4 млн человек.

«Как видим, темпы вакцинации снизились, их надо увеличить, в первую очередь, отстающим регионам. Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и города Нур-Султана взять на личный контроль и обеспечить требуемый охват вакцинацией», - сказал глава Правительства.

«Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что единственный путь к сохранению здоровья – это получение прививки от коронавируса», - поручил Аскар Мамин.