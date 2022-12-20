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Усилить энергетический контроль планируют в Казахстане

20 Декабря 2022, 11:15
Усилить энергетический контроль планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планами по усилению энергетического контроля в стране поделился министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Предпринимательскому кодексу проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов. Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относятся к НПА», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

По его словам, данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей.

«На основании вышеизложенного, министерством были подготовлены поправки по усилению функции органа государственного энергетического надзора, которые внесены в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики». Также был проведен анализ регуляторного воздействия в части усиления государственного энергетического контроля», - отметил министр.

Глава Минэнерго попросил поддержать подходы ведомства в части проведения энергетического контроля электрических станций, тепловых и электрических сетей, осуществления контроля без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов, проверки станций, тепловых и электрических сетей ежегодно не более 4-х раз, передачи контроля за магистральными тепловыми сетями от местных исполнительных органов в Комитет, принудительного исполнения предписаний в судебном порядке, контроля по мере возникновения аварий и технологических нарушений, проведения проверок ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений и увеличения штрафов в КоАП и наложения их на первых руководителей предприятий.


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