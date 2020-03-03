Усилить дезинфекцию в общественных местах рекомендовали санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Северо-Казахстанской области Серикбай Касмакасов на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал о профилактических мерах, которые принимаются в регионе по недопущению завоза и распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С. Касмакасов подчеркнул, что основная задача сейчас – не допустить завоза нового вируса.

«Обращаюсь к жителям Северо-Казахстанской области: отложите туристические поездки в Юго-Восточную Азию, Макао, Гонконг, Японию и те страны, в которых идет динамичный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Турфирмы возвратят средства, потраченные на покупку туров. Над этим вопросом нужно серьезно поработать, чтобы потом не пришлось находиться на карантине», - сказал С. Касмакасов.

Специалисты департамента рекомендуют усилить дезинфекционный режим в местах массового скопления людей. В том числе на рынках, в торговых центрах, в общественном транспорте.

«Предприятия и организации мы сейчас не можем проверять. Мы можем дать только рекомендации. Вопрос дезинфекции прописан в положении о рынках. Они обязаны проводить влажную уборку и дезинфекционные мероприятия. В школах мы рекомендуем обязательно в классах иметь мыло. В лечебных учреждениях разработан алгоритм действий. Сейчас мы просим уделить этому больше внимания и усилить мероприятия. У любой инфекции есть аэрозольный путь передачи. Дезинфекция нужна даже не из-за коронавируса – идет сезон гриппа и ОРВИ», - отметил С. Касмакасов.

За период с 6 января по 2 марта в регион через пункты пропуска границы из КНР и Южной Азии прибыли 232 человека, в том числе 11 студентов.

«В нашей области работает аккредитованная лаборатория – центр санитарно-эпидемиологической экспертизы. Расположен он по улице Нурсултана Назарбаева, 236. Имеется вирусологическая лаборатория. Она единственная в области. Анализ делается в течение 4-6 часов. За достоверность анализов мы несем полную ответственность. Диагностика коронавируса у нас есть. Мы получили достаточное количество из России и КНР, поделились», - сказал С. Касмакасов.

В лаборатории обследовали 11 человек с симптомами ОРВИ. Выявили пять случаев гриппа типа А, один - РС вирус, коронавирус HKU-1, ОС43 – один случай. Результаты на 2019-nCov – тот самый новый тип коронавируса - у всех обследованных отрицательные.