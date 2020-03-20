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Усилить дезинфекцию в общественных местах поручил аким СКО

20 Марта 2020 08:48
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Усилить дезинфекцию в общественных местах поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обратился к владельцам общественных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На своей странице в Facebook глава региона написал, что обращение адресовано, в первую очередь, к владельцам объектов торговли, питания, сферы услуг и автотранспорта.

Аким области потребовал усилить дезинфекционный режим. К.Аксакалов подчеркнул, что каждый сантиметр помещения и территория должны постоянно обрабатываться дезинфекционными средствами. Во всех объектах и автобусах обязательно должны быть установлены санитайзеры. Североказахстанцам нужно приобрести санитайзеры для личного пользования.

«Устанавливаются следующие строгие правила для посещения общественных мест: посетитель должен быть в маске или прикрыть лицо подручными вещами (шарф или платок), при входе посетитель должен помыть руки санитайзером и при выходе также обязан помыть руки. Все эти требования должны быть неукоснительно соблюдены. Независимо от форм собственности. В противном случае, нарушители будут наказаны согласно закону, вплоть до закрытия объекта», - написал К. Аксакалов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Безопасность, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Олеся Жуковень

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