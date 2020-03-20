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вчера 22:42
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вчера 22:21
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вчера 20:19
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Усилить дезинфекцию в общественных местах поручил аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обратился к владельцам общественных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На своей странице в Facebook глава региона написал, что обращение адресовано, в первую очередь, к владельцам объектов торговли, питания, сферы услуг и автотранспорта.
Аким области потребовал усилить дезинфекционный режим. К.Аксакалов подчеркнул, что каждый сантиметр помещения и территория должны постоянно обрабатываться дезинфекционными средствами. Во всех объектах и автобусах обязательно должны быть установлены санитайзеры. Североказахстанцам нужно приобрести санитайзеры для личного пользования.
«Устанавливаются следующие строгие правила для посещения общественных мест: посетитель должен быть в маске или прикрыть лицо подручными вещами (шарф или платок), при входе посетитель должен помыть руки санитайзером и при выходе также обязан помыть руки. Все эти требования должны быть неукоснительно соблюдены. Независимо от форм собственности. В противном случае, нарушители будут наказаны согласно закону, вплоть до закрытия объекта», - написал К. Аксакалов.
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