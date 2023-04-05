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Усилить адмответственность за нарушение в области теплоэнергетики намерены в РК

Серик Сабеков
5 Апреля 2023, 15:48
Усилить адмответственность за нарушение в области теплоэнергетики намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется осуществить реформирование отрасли за счет совершенствования механизмов планирования в теплоэнергетике. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, презентуя законопроект «О теплоэнергетике» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется осуществить реформирование отрасли за счет совершенствования механизмов планирования развития, стимулирования повышения энергоэффективности на всех стадиях производственного процесса (производство, передача, потребление), обеспечение необходимой нормативной правовой базы для покрытия существующих правовых пробелов и усиления административной ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики», - сказал Алмасадам Саткалиев.

Министр отметил, что законопроектом предусмотрены нормы по мониторингу и контролю за всей отраслью, что позволит осуществлять консолидированный сбор информации и анализ отрасли с целью выработки необходимых мер для дальнейшего развития.

«Также будет обеспечена разработка необходимых технических норм и стандартов по эксплуатации объектов теплоэнергетики, норм потребления, правила коммерческого учёта качество топлива, используемого для производства тепловой энергии», - добавил А. Саткалиев.


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