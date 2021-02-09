Усилены требования по регулированию деятельности филиалов иностранных банков на территории РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дополнительно усилены требования по регулированию деятельности филиалов иностранных финансовых организаций на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации обязательств, принятых при вступлении во Всемирную торговую организацию, с 16 декабря 2020 года на территории Республики Казахстан разрешено открывать филиалы иностранных банков, страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров.

2 января 2021 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста».

«Таким образом, полностью сформирована законодательная база, которая дополнительно усиливает требования по регулированию деятельности филиалов иностранных банков, страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров. Законодательная база также детализирует требования по процедурам открытия, осуществления деятельности на территории Республики Казахстан филиалов иностранных финансовых организаций. Для начала финансовой деятельности на территории Республики Казахстан иностранная финансовая организация сначала должна получить разрешение на открытие филиала, пройти учетную регистрацию в Государственной корпорации «Правительство для граждан» и получить соответствующую лицензию Агентства (все государственные услуги оказываются на основании одного заявления)», - говорится в информации, опубликованной на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Со списком документов, требуемых для получения разрешения, и требованиями, которые должна выполнить иностранная финансовая организация для получения лицензии можно ознакомиться здесь https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/157339?lang=ru.

Филиал иностранного банка вправе осуществлять деятельность в рамках выданной лицензии и разрешенных операций:

- прием депозитов и других возвратных средств от населения;

- кредитование всех видов, включая потребительские, ипотечные кредиты, факторинг и финансирование коммерческих сделок;

- финансовый лизинг;

- все платежи и услуги по переводу денег, включая кредитные, платежные и дебетовые карты, дорожные чеки и банковские чеки;

- предоставление гарантий;

- торговые операции на фондовой бирже, внебиржевом рынке ценных бумаг или иными способом, как за собственный счет, так и за счет клиентов;

- доверительные операции банков: управление денежными средствами, правами требования на ипотечные кредиты и аффинированные драгоценные металлы в интересах и от имени принципала.

Для филиалов иностранных банков действует запрет на прием депозитов физических лиц менее 120 тысяч долларов (эквивалент в тенге или иной валюте). Филиалы иностранных финансовых организаций могут привлекать депозиты после вступления или получения ими статуса участника системы обязательного гарантирования депозитов (АО «Казахстанский Фонд гарантирования депозитов») и страховых выплат (АО «Фонд гарантирования страховых выплат»).

Для кандидатов, назначаемых в качестве руководящих работников филиалов иностранных финансовых организаций, обязательно наличие высшего образования, безупречной деловой репутации (отсутствие непогашенной или неснятой судимости), трудового стажа в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций. При этом в составе руководящих работников филиала иностранной финансовой организаций должно быть не менее двух граждан Республики Казахстан.

«Поскольку филиалы не имеют уставного/собственного капитала, в качестве их эквивалента используется соответствующий актив, принимаемый в качестве резерва (АПР), который представляет собой гарантию и меру покрытия рисков, обеспечения устойчивости платежеспособности и защиты прав клиентов. Минимальный размер АПР для филиалов иностранных банков устанавливается аналогично требуемому размеру уставного и собственного капиталов для вновь создаваемого банка (в размере 10 млрд тенге) и размещаются на корреспондентском счете в Национальном банке Республики Казахстан», - отметили в агентстве..

Филиалы иностранных финансовых организаций будут обязаны соблюдать полный перечень пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению требований, предъявляемых к банкам и страховым организациям.

Установленные требования к открытию филиалов иностранных банков, страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров обеспечат равные условия конкуренции на внутреннем финансовом рынке, приход крупных капитализированных организаций, готовых к трансферту новых финансовых технологий и услуг, а также сохранят защиту прав потребителей и поддержат стабильность финансовой системы.