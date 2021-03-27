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    Усиленный карантин продлили в Алматы: вышло постановление санврача

    27 Марта 2021, 21:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Санврач продлил постановление, учитывая дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы, увеличение заболеваемости детей школьного возраста, в целях локализации распространения коронавирусной инфекции.

    Согласно постановлению учащиеся общеобразовательных школ и студенты ТиПО и ВУЗов переведены на дистанционный формат обучения; разрешена работа дежурных групп в 1-5, 9 и 11 классах общеобразовательных школ с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей.

    Также разрешены индивидуальные богослужения и молитвы (в молитвенных помещениях и комнатах для совершения национальных обрядов (неке кию, крещение и др.) размещаются разметки для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между прихожанами и не менее 2,5 метра между представителем духовенства и прихожанами).

    Можно проводить похоронные обряды с участием близких родственников не более 10 человек (рекомендуется родственникам умершего и представителям официального духовенства по возможности проводить «омовение тела» в условиях морга и патологоанатомического бюро. Проводить «заочное отпевание» усопшего, а также ограничить участие пожилых людей в процессе похорон).

    Запрещаются коллективные богослужения (жума и пятикратные намазы, собрания, воскресные службы и др.); проведение коллективного ауыз ашара, за исключением ауыз ашара среди членов одной семьи во время священного месяца «Рамадан».

    Руководителям духовенства поручено обеспечить священослужащих и другой персонал, запасом масок и перчаток, а также проведение разъяснительной работы с общинами по соблюдению правил личной безопасности;

    Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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