Усиленный карантин продлили в Алматы: вышло постановление санврача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санврач продлил постановление, учитывая дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы, увеличение заболеваемости детей школьного возраста, в целях локализации распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению учащиеся общеобразовательных школ и студенты ТиПО и ВУЗов переведены на дистанционный формат обучения; разрешена работа дежурных групп в 1-5, 9 и 11 классах общеобразовательных школ с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей.

Также разрешены индивидуальные богослужения и молитвы (в молитвенных помещениях и комнатах для совершения национальных обрядов (неке кию, крещение и др.) размещаются разметки для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между прихожанами и не менее 2,5 метра между представителем духовенства и прихожанами).

Можно проводить похоронные обряды с участием близких родственников не более 10 человек (рекомендуется родственникам умершего и представителям официального духовенства по возможности проводить «омовение тела» в условиях морга и патологоанатомического бюро. Проводить «заочное отпевание» усопшего, а также ограничить участие пожилых людей в процессе похорон).

Запрещаются коллективные богослужения (жума и пятикратные намазы, собрания, воскресные службы и др.); проведение коллективного ауыз ашара, за исключением ауыз ашара среди членов одной семьи во время священного месяца «Рамадан».

Руководителям духовенства поручено обеспечить священослужащих и другой персонал, запасом масок и перчаток, а также проведение разъяснительной работы с общинами по соблюдению правил личной безопасности;

Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта.



