Усиленные ограничения в двух городах и районе разъяснили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРКС. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска, Семея и Аягозского района с 23 апреля начнут жить по условиям «красной» зоны. Разъяснение по усилению ограничительных мер дал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Галымбек Алин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

С начала пандемии на территории Восточного Казахстана зарегистрировано 24 тысячи случаев коронавирусной инфекции. С 19 апреля регион находится в «желтой» зоне. Однако отмечено ухудшение эпидемиологической обстановки в областном центре, Семее и Аягозском районе. Только за последнюю неделю в Семее выявили 240 заболевших человек, и город выбился в «лидеры» по распространению вируса. Недалеко ушел Усть-Каменогорск, здесь за неделю 209 случаев. 67 заразившихся коронавирусом в Аягозском районе. Согласно матрице оценки ситуации по распространению коронавируса, данные населенные пункты отнесены к «красной» зоне.

В связи с этим, в действующее постановление главного государственного санитарного врача области были внесены изменения и дополнения, где предусмотрено введение определенных ограничительных мер, на основании критериев, предусмотренных для «красной» зоны.

Как пояснил Галымбек Алин, изменения коснулись работы рынков, объектов торговли, объектов общественного питания, объектов культуры, театров и кинотеатров.

С 23 апреля в Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе запрещается работа супермаркетов, гипермаркетов, торговых домов и торгово-развлекательных центров в выходные дни. В будни они будут работать до 21:00 часов. Продовольственные и непродовольственные рынки вне зданий в субботу будут работать до 17:00 часов, а в воскресенье их работа запрещена. Рынки внутри зданий будут закрыты все выходные. Поменялся режим работы объектов общественного питания в помещениях – с 9:00 до 20:00 часов. Фудкортам разрешено работать с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов. В остальное время только на вынос и доставку еды.

Запрещена деятельность объектов культуры, концертных залов, театров и кинотеатров. В выходные не будут работать сауны, крытые спортивные объекты, фитнес-центры, тренажерные залы.

Возвращается система обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы, с численностью детей в классах не более 25 человек. Выпускные классы будут обучаться шесть дней в неделю в комбинированном формате, где 70 процентов уроков – в школах, 30 процентов – дистанционно.

Остальные школьники вновь возвращаются к обучению в онлайн-режиме.

Галымбек Алин подчеркнул, что вышеуказанные строгие ограничительные меры касаются только городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района.

Во всех остальных районах и городах области деятельность объектов осуществляется на основании критериев, предусмотренных «желтой» зоной или приложением 2 к Постановлению №5 от 15.04.2021 года.