Усиленно готовим специалистов санитарно-эпидемиологической службы – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Порядка 64 тысяч медицинских работников в Казахстане прошли программу повышения квалификации по санитарно-эпидемиологическим вопросам и по биобезопасности. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно кадры решают все. И здесь медицина не исключение. Особый акцент сделан на воссоздании системы санитарно-эпидемиологической службы. Мы ее структурировали, сделали вертикальной. Самое важное – начали с обучения медицинских работников, а именно с санитарно-эпидемиологического профиля. Сейчас мы перепрофилировали факультет общественного здравоохранения с уклоном на санитарно-гигиенический профиль. Порядка пяти тысяч студентов учатся по это специальности. В этом году мы ожидаем порядка 552 новых специалистов. Порядка 64 тысяч медицинских работников по стране провели через программу повышения квалификации. Именно по биобезопасности, по санитарно-эпидемиологическим вопросам. Это на особом контроле. Сейчас усиленно готовим таких специалистов. И не только таких специалистов, но и по другим профилям», - сказал министр здравоохранения в интервью агентству «Хабар».

По словам Алексея Цоя, ведется работа с регионами, акиматами, чтобы медицинские специалисты, которые выпускаются ежегодно, доехали до сел и получили там подъемные, жилье, социальную поддержку. То есть, проводится работа, чтобы на всех этапах создали условия для специалистов, чтобы они работали непосредственно на местах в регионах.

«У нас ежегодно потребность составляет порядка 3900 специалистов. Мы выпускаем порядка пяти тысяч ежегодно. Часть из них уходит из системы, часть перепрофилируется либо учится дальше. Но в целом потребность из года в год уменьшается. Поэтому сейчас наши вузы нацелены на то, чтобы покрыть дефицит. Мы работаем над этим», - заверил Алексей Цой.