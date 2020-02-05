-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Усиленная подготовка к паводковому периоду идет в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области идёт подготовка к весенним паводкам. В регионе проведут паспортизацию гидросооружений. На сегодняшний день сделаны запасы необходимых материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В регионе расчищают от снега подъездные дороги к гидротехническим сооружениям. В целях контроля паводковых ситуаций, на каждый объект закреплены сотрудники предприятия. При введении режима повышенной готовности будет организовано круглосуточное дежурство.
Определены гидротехнические сооружения, которые в паводковый период могут создавать угрозы для населённых пунктов. Их порядка 50.
«На всех объектах областной коммунальной собственности были проведены предпаводковые подготовительные работы. Специалисты углубили и расширили автоводосбросы, вывезли мусор с русел рек. Также отсыпали и разровняли скальным грунтом гребни плотин, установили водомерные линейки», - сообщили в управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.
Кроме того, отремонтировали шлюзы регуляторов на Саранском и Фёдоровском водохранилищах. В этом году начинается работа по капитальному ремонту аварийных гидротехнических сооружении – Топар и Тихоновка. Также будет проведена их паспортизация и декларирование.
В прошлом году завершены работы по санации реки Сокыр. В 2020 году планируется санация рек Шерубай-Нура и Топар.
- Поймать преступника помог ветеран органов внутренних дел в Карагандинской области
- Новые лифты, ФОК и поликлиника: какие новшества ждут Темиртау в 2020 году
- Терминалы для оплаты взносов по ОСМС установили в поликлиниках Караганды
- Женис Касымбек - о черном снеге в Темиртау: Я слежу за обстановкой
- Подготовку к паводкам проверил аким Карагандинской области
- На пять лет могут лишить свободы водителя автобуса, сбившего пешехода в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана