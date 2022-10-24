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Усиление ветра, туман и гололед прогнозируют синоптики 24 октября по РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Октября 2022, 00:43
Усиление ветра, туман и гололед прогнозируют синоптики 24 октября по РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 24 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Погоду на большей части РК будет определять Западный антициклон, ожидается погода без осадков. Под влиянием фронтальных разделов окажутся западные, южные, и юго-восточные регионы страны, в связи с чем, ожидается дождь. В горных районах юга и юго-востока пройдут осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается усиление ветра, туман, гололед.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовую погоду в 13 регионах Казахстана.


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