Усиление ветра, туман и гололед прогнозируют синоптики 24 октября по РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 24 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Погоду на большей части РК будет определять Западный антициклон, ожидается погода без осадков. Под влиянием фронтальных разделов окажутся западные, южные, и юго-восточные регионы страны, в связи с чем, ожидается дождь. В горных районах юга и юго-востока пройдут осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается усиление ветра, туман, гололед.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовую погоду в 13 регионах Казахстана.