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Усиление ветра с метелью: прогноз погоды на 24 февраля в Казахстане

24 Февраля 2020 01:29
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Усиление ветра с метелью: прогноз погоды на 24 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 24 февраля будет находиться под влиянием поля повышенного давления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Запад, юг и восток под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где ожидаются местами осадки (дождь, снег), усиление ветра с метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами ветер 15-20 м/с с метелью.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами ветер 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.


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Ключевые слова: Погода,
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Влада Гук

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