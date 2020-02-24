-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
-
-
вчера 18:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:23
-
-
вчера 10:22
-
-
вчера 09:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.02.2020 22:44
-
22.02.2020 22:13
-
-
22.02.2020 21:22
-
Усиление ветра с метелью: прогноз погоды на 24 февраля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 24 февраля будет находиться под влиянием поля повышенного давления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Запад, юг и восток под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где ожидаются местами осадки (дождь, снег), усиление ветра с метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед.
В Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами ветер 15-20 м/с с метелью.
В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 18 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами ветер 15-20 м/с.
Ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.
- Метель, туман и гроза: какой будет погода в Казахстане 23 февраля
- Семь участков автотрасс закрыты в Казахстане
- Ограничено движение транспорта в одной области
- Осадки и туман ожидаются в Казахстане 22 февраля
- Из-за снежных заносов врачи не могли проехать к беременной женщине в СКО
- Сход снежных лавин возможен в горах близ Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана