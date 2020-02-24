Усиление ветра с метелью: прогноз погоды на 24 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 24 февраля будет находиться под влиянием поля повышенного давления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Запад, юг и восток под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где ожидаются местами осадки (дождь, снег), усиление ветра с метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами ветер 15-20 м/с с метелью.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами ветер 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.