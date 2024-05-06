Усиление ветра прогнозируют в РК 6 мая

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ночью на юге, юго-востоке и востоке страны – сильный дождь. Лишь на севере, в центре страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – шквал, юго-востоке – град, на северо-западе, юге, в центре – туман. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются, в Костанайской области сохраняются заморозки 1-6 градусов, на севере Актюбинской области сохраняются, на западе, севере Павлодарской, Карагандинской областях ожидаются заморозки 3 градуса.

На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, на востоке, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской областях сохраняется высокая пожарная опасность.