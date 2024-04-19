Усиление ветра прогнозируют в Казахстане

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 19 апреля, передает агентство Kazinform.

— Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, днем в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди, на востоке, юго-востоке с грозами, — говорится в сообщении.

По РК ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе Казахстана прогнозируется пыльная буря, на северо-западе, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются туманы.