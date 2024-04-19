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    23:55, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Усиление ветра прогнозируют в Казахстане

    ветер, погода, небо
    Фото: freepik.com

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 19 апреля, передает агентство Kazinform.

    — Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, днем в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди, на востоке, юго-востоке с грозами, — говорится в сообщении.

    По РК ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе Казахстана прогнозируется пыльная буря, на северо-западе, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

    Теги:
    Погода Казахстан Сильный ветер Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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