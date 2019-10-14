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Усиление ветра прогнозируют в четырех областях Казахстана

14 Октября 2019 15:35
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Усиление ветра прогнозируют в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ночью и утром 15 октября, 16-17 октября в Кызылординской области местами сохраняется ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

15 октября в Костанайской области ожидается ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с.

15 октября в Актюбинской области ожидаются местами туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с.

15 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Актюбинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Погода,
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