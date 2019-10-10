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Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях РК

10 Октября 2019 22:56
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Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Костанайская область, Кызылординская область, Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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