Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 октября в Кызылординской области местами ожидаются ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%.

11 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, ветер северо-западный 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

11 октября днем в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Актау 11 октября днем ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.