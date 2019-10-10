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Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях РК
10 Октября 2019 22:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеШтормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики Дожди ожидаются в Казахстане 10 – 12 октября
11 октября в Кызылординской области местами ожидаются ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%.
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11 октября днем в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с.
В Актау 11 октября днем ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Костанайская область, Кызылординская область, Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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