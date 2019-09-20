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вчера 14:31
Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях Казахстана
20 Сентября 2019 19:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Ключевые слова: Атырауская область, Кызылординская область, Казгидромет, Мангистауская область,
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