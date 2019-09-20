Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 21 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.

21 сентября в Мангистауской области днем местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

В Актау 21 сентября днем ожидаются гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

21 сентября в Атырауской области местами ожидаются гроза, днем местами ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.

В Атырау днем 21 сентября ожидаются гроза, ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 80-85%