Усиление ветра прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переменную облачность и ветер прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 3 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днём 10-12 тепла.

В Актобе переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 2-4 тепла.

В Атырау переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 11-13 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 4-6 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днём 3-5 тепла.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днём 17-19 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 8-10 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 13-15 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днём 21-23 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днём 6-8 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 6-8 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днём 18-20 тепла.