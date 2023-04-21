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Усиление ветра ожидается в Казахстане 21 апреля

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Апреля 2023, 00:03
Усиление ветра ожидается в Казахстане 21 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Север, центр, юг и юго-восток Казахстана 21 апреля будут все еще находиться под влиянием обширного антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, северо-западе, на крайнем востоке республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается дождь, на крайнем севере - осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, в северной половине - туман, на юге, юго-западе и западе – пыльная буря, ночью и утром на севере – гололед, днем на северо-западе и юго-западе - гроза.

Ночью ожидаются заморозки на большей части Жетысуской области до 1-6 градусов, в горных районах Жамбылской области до 1 градуса, в Алматинской области на поверхности почвы до 1-3 градусов.


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