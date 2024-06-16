Усиление ветра ожидается в Казахстане 16 июня

На большую часть территории РК по-прежнему будут сохранять свое влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на востоке страны сильный дождь, ожидаются град, шквал. И только на юге и в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской областях сохраняется, в Кызылординской области ожидается сильная жара.

В области Улытау, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангистауской, на юго-западе Акмолинской, на севере области Жетысу, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке, юге Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, на востоке области Жетысу сохраняется, на юге области Абай, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.