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Усиление ветра на большей части территории РК прогнозируют синоптики

28 Февраля 2020 07:30
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Усиление ветра на большей части территории РК прогнозируют синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду в большинстве регионов Казахстана. Местами пройдут осадки (преимущественно снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере республики - с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт комитета по чрезвычайным ситуациям.

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В Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23 м/с, местами - пыльная буря. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, метель, гололед. В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Алматинской области местами - туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются ветер 15-20 м/с, туман. В Актюбинской области местами - усиление ветра 18 м/с.


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Ключевые слова: Другие государственные органы, Погода,
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