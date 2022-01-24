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Усиление ветра и туман ожидаются в ряде областей РК

24 Января 2022 00:15
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Усиление ветра и туман ожидаются в ряде областей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть республики 24 января сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков. Лишь на юго-востоке и в центре страны фронтальные разделы будут вызывать осадки в виде снега. Также с ними сохранятся усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с. На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юго-западе области ветер 15-20 м/с. На севере и центре Атырауской, на западе и центре Мангыстауской областях ожидается ветер 15-20 м/с. На юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе области усиление ветер 15-20 м/с. На западе, севере Акмолинской, на севере и в горных районах Алматинской, на севере и юге Костанайской, на севере, западе, юге Северо-Казахстанской, в центре Кызылординской, на севере и в горных районах Жамбылской областях, ночью на западе и юге Карагандинской области ожидается туман.


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