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Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Июня 2023, 01:19
Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем на юго-востоке в горных районах с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидается сильная жара, на юге, юго-западе - очень сильная жара. На большей части Костанайской, Улытауской, на севере, востоке Атырауской областей ожидается сильная жара.

На севере, в центре Мангистауской области - высокая пожарная опасность.

На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, на востоке Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Жамбылской области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.


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