Усиление ветра и осадки прогнозируют 2 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронты, связанные с Северо-Западным циклоном сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере – с низовой метелью. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РПГ «Казгидромет», в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Западно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.