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    00:01, 02 Март 2021 | GMT +6

    Усиление ветра и осадки прогнозируют 2 марта в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронты, связанные с Северо-Западным циклоном сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере – с низовой метелью. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РПГ «Казгидромет», в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

    В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Западно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.

    В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

    В Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман.

    В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

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