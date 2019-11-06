Усиление ветра и метель прогнозируют в республике 6 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юго-западе республики – без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере и востоке – низовая метель. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами - туман, гололед, низовая метель, ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами – туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской областях местами - туман, в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.