Усиление ветра и метель прогнозируют 28 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге 30 м/с и более.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.

В Актюбинской области ожидаются метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами низовая метель.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается, туман.