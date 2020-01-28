Усиление ветра и метель прогнозируют 28 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге 30 м/с и более.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более.
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.
В Актюбинской области ожидаются метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами низовая метель.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман.
В Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается, туман.
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