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Усиление ветра, дождь и жара ожидаются в Казахстане 31 июля

31 Июля 2021 00:01
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Усиление ветра, дождь и жара ожидаются в Казахстане 31 июля

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на севере местами град. Лишь на западе и юге республики с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, с пыльной бурей.

В Акмолинской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, днем в Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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#Казгидромет   #Погода  
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