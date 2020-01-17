Усиление в аэропорту: что делают эпидемиологи Алматы из-за коронавируса в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы рассказали, какие принимаются меры из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в департаменте, в сентябре 2012 года в странах Ближнего Востока было выявлено новое вирусное инфекционное заболевание – коронавирус, симптомы которого напоминают пневмонию. Опасность этого инфекционного заболевания заключается в очень высокой летальности, превышающей 50% ввиду отсутствия специфического препарата для ее лечения. Течение данной инфекции у человека может протекать по-разному: от легких признаков простуды до тяжелой пневмонии. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Ранее случаи заболевания были зарегистрированы в Саудовской Аравии, Франции, Германии, Иордании, Великобритании и Южной Корее.

В 2015 году коронавирусная инфекция распространилась в Южной Корее, где число зараженных превысило 108 человек. С начала января 2020 года в Китае (г. Ухань, провинции Хубэй) зарегистрировано 44 случая ранее неизвестной пневмонии, у 11 из них в тяжелой форме, один больной скончался. На сегодня китайскими эпидемиологами установлена причина неизвестной пневмонии – новый тип коронавируса.

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции в Китае Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы были немедленно предприняты профилактические меры:

Направлены письма в Ассоциацию туризма и все туристические фирмы Алматы с просьбой обязать туристические фирмы Алматы в обязательном порядке информировать выезжающих граждан РК об имеющейся опасности, необходимости соблюдения профилактических мер и своевременного обращения в лечебные учреждения в случае появления симптомов заболевания;

- приняты соответствующие меры со стороны санитарно-контрольного пункта в международном аэропорте Алматы Департамента на транспорте с усилением тепловизорного контроля за прибывающими международными авиарейсами гражданами.

- обеспечена настороженность и готовность лечебно-профилактической и лабораторной служб на случай регистрации коронавирусной инфекции в Алматы с целью своевременной диагностики и оказания лечебной помощи больным.

- направлена информация в Казинформ по регистрации неизвестной пневмонии в Китае с рекомендациями по ее профилактике;

«Во избежание заболевания среди граждан, выезжающих в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, следует соблюдать следующие меры профилактики: при возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, контакте с больным и появлении первых признаков заболевания обратиться за медицинской помощью», - отметили в Департаменте.

Кроме того, следует избегать тесного контакта с людьми с симптомами инфекционной болезни (кашель, чихание); регулярно мыть руки до и после прикосновения к животным и избегать контакта с живыми морепродуктами и больными животными;

Также рекомендовано, по возможности, воздержаться от совершения поездок в страны (в Китай в данное время), где отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом.

Напомним, зафиксирован второй случай смерти из-за пневмонии нового типа в китайском Ухане.

Ранее, Китай назвал причины вирусной пневмонии. 16 января Япония подтвердила первый случай вирусной пневмонии из Китая. В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. 11 января сообщалось о первом случае смерти из-за коронавируса в Китае. Один случай заражения был зарегистрирован в Южной Корее. В Нур-Султане прибывающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором.